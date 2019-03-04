Burhaniye’de teknoloji bağımlılığına karşı zeka oyunları formülü

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) ve Sporda Yetenek 10'la Gelecek projeleri kapsamında açılan "Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi" kursunu ziyaret etti. Öğretmen ve Usta Öğretici Mine Bunsuz'dan bilgiler alan Öner, kursiyerlerle zeka oyunları oynadı.

Mine Bunsuz'un öğretmenliğini yaptığı 44 saatlik kursa katılan 28 öğretmen ile sohbet eden Kaymakam Öner, kursu çok önemsediğini anlattı. İlk etapta 28 öğretmene açılmış kursun, devamında 150 öğretmene ulaşmış olacağını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "BENGİ ve Sporda Yetenek 10'la Gelecek projelerimizle dört bir koldan öğrencilerimizi, çocuklarımızı iyi yetiştirmek için gayret halindeyiz. Yine bu projeler çerçevesinde açtığımız "Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi" kurslarında eğitim alan öğretmenlerimiz okullarda öğrencilere zeka oyunlarını öğreterek öğrencilerin hem telefon, tablet ve bilgisayar gibi bağımlılık yapan teknolojik aletlerden uzak tutulmasını sağlayacak hem de görsel, zihinsel becerilerini geliştirecek. El göz koordinasyonlarını arttırarak ders çalışma alışkanlıklarını olumlu yönde desteklemiş olacak. Ayrıca, Anne-Baba-Çocuk turnuvaları düzenlenerek aileleri de zeka oyunları ile tanıştırıp aile içi iletişimi arttırma fırsatı bulmuş olacağız. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezimiz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğümüz olmak üzere tüm okullarımızla ve ilgili kurumlarımızla bu önemli projelere destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: İHA