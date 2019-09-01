Burhaniye’de üniversite adayları İngilizce kursuna katıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği yaz kursları birer birer tamamlanırken, İngilizce kursunu da 30 kişi bitirdi. Kursiyerlerin çoğunluğu da üniversite adayı gençlerden oluştu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü salonlarında düzenlenen 45 günlük kursun öğretmenliğini Derya Özbek yaptı. Kursta, çok şey öğrendiklerini anlatan kursiyerler öğretmen Derya Özbek'i teşekkür etti. Kursiyerlere belge verileceğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, "Şu anda birinci kademe İngilizce kursumuz tamamlandı. Bu kursumuza çoğunluğu üniversite adayı gençlerimiz olmak üzere 30 kişi katıldı. Önümüzdeki dönemde ikinci kademe İngilizce kursları da açacağız. Öğrenenimiz Derya Özbek ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kurslarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA