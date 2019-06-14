Burhaniye’de yetişkinler saz çaldı öğrenciler de türkü söyledi

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen "Öğrenciler Türkü Söylüyor" adlı etkinlik büyük ilgi gördü. Müzik Öğretmeni Dilek Kızık'ın öncülüğünde yurdun dört bir yanından türküler söyleyen öğrencilere, Kültür ve Sanat Derneği saz heyeti de eşlik etti.

Reha Yurdakul Salonunda ilki gerekleştirilen "Öğrenciler Türkü Söylüyor" etkinliğinde büyük coşku yaşandı. 5 Okuldan 20 öğrencinin görev aldığı koro birbirinden güzel türküler söylerken, izleyenler türkülere eşlik etti. Sude Gül adlı öğrencinin söylediği Kızıkcıklar oldu mu adlı türkü büyük alkış alırken, yoğun istek üzerine öğrenci türküyü ikinci defa okudu. Konseri, Kaymakam Hüseyin Öner ve Eşi Zehra Mine Öner ile Belediye Başkan Vekili Aydın Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile yaklaşık 250 vatandaş izledi. Belediye Başkan Vekili Aydın Doğan, koro şefi Dilek Kızık'a teşekkür ederken, çiçek verdi. Kaymakam Hüseyin Öner'de Koro Şefi Dilek Kızık ve görev alan öğrencilere teşekkür etti. İzleyicilerden Ahmet Nedim Hergül, "İlki düzenlenen etkinliği çok beğendim: Hepsi harikaydı, kutluyorum" dedi. Belediye Başkan Vekili Aldın Doğan da, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Türk Halk Müziğinin yaşaması adına da çok önemli bir etkinlik. Dilek Kızık ve öğrencilerini kutluyorum" dedi. Koro Şefi Dilek Kızık da, "Bu etkinlik için 3 aydır çalışıyoruz. Çok az prova yapabildik. Ancak, öğrencilerimiz çok yetenekli. Onları kutluyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlikte bize büyük destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bora zihni'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA