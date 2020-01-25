Burhaniye’de Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali başladı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 16. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali başladı. Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle etkinlikteki eğlenceler iptal edilirken kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde, stant açılışları ve zeytinyağlı yemekler yarışması düzenlenerek katılımcılara sıcak tarhana çorbası ikram edildi.

Belediye önünden başlayan kortej yürüyüşüne Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, başkan yardımcıları Tamer Midilli ve Murat Yazgan ile daire müdürleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanında, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, anıta çelenk koyarken, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yaptığı konuşmada, festivalin eğlence bölümünü Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle iptal ettiklerini anlatırken, zeytinin dünyada barışın simgesi olduğunu söyledi. Başkan Deveciler, festivale katılanlara teşekkür etti. Kaymakam Hüseyin Öner de, Burhaniye'deki arazilerin yüzde 75'nin zeytinlerle kaplı olduğunu anlatırken, yörede 50 bin ton zeytinyağı üretildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmalardan sonra zeytinyağı satış stantları açılırken, festivale katılanlara sıcak zeytinyağlı tarhana çorbası ikramı yapıldı.

Tarhana çorbası yiyen vatandaşlarda emeği geçenlere teşekkür etti. Çorbayı çok beğendiğini anlatan Şadan Borazan, "Festivalimizi yapıyoruz. Bu kış gününde çorba ikramı da çok iyi oldu. Çorbayı keyifle içtik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" derken emekli öğretmen Rafet Solmaz da, "Bu yıl 16. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliğini kutluyoruz. Konuklara tarhana çorbası ikram edildi. Belediyemize ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Görevlisi Ali Kadir Kurt da, "Festivalimizde yaklaşık bin kişiye sıcak tarhana çorbası ikram ettik. Çorba çok beğenildi. Herkese afiyet olsun" dedi.

Kaynak: İHA