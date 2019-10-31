Burhaniyeli öğrenciler obeziteye dikkat çekmek için pedal çevirdi

Burhaniye ilçesinde, Nadir Tolun Ortaokulu öğrencileri, obeziteye dikkat çekmek için pedal çevirdiler. İlçe merkezinden Ören merkezine gidip gelen en ekipte yer alan 60 öğrenci unutulmaz bir gün yaşadı.

Nadir Tolun Ortaokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni Hacı Bayram Evcimen ile Rehber Öğretmen Altuğ Keskin'in öncülüğünde bir araya gelen 60 öğrenci, Ören sahilinde bisiklet turu yaptı. 10 kilometre yol yapan ekibe, Burhaniye Trafik Şube Amirliği ekipleri yardımcı olurken, Pegasus Bisiklet Grubu üyeleri de destek oldu. "Pedal çeviriyorum" adı verilen turana katılanlara teşekkür eden Nadir Tolun Ortaokulu Müdürü Hüseyin Ali Solmaz, obeziteyle mücadeleye önem verdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA