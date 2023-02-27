Burim Veseli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burim Veseli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burim Veseli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Burim Veseli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Burim Veseli {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Burim Veseli Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına - tarihinde katılmıştır. Burim Veseli'nin KF Drenica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Burim Veseli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Burim Veseli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Burim Veseli şuan KF Drenica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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