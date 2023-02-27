Burim Veseli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burim Veseli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Burim Veseli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Burim Veseli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.