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Burkina Faso'da asker yönetime el koydu! Darbeci askerler bildiriyi devlet televizyonundan okudular

Burkina Faso'da bir grup asker devlet televizyonunda darbe bildirisi okudu. Ülkenin hava ve kara sınırları ikinci bir emre kadar kapatıldı. Dün başlayan askeri hareketliliğin ardından bir grup asker devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okudu. Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okundu.

Burkina Faso'da asker yönetime el koydu! Darbeci askerler bildiriyi devlet televizyonundan okudular

Burkina Faso'da bir grup asker yönetime el koydu.

Dün başlayan askeri hareketliliğin ardından bir grup asker devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okudu.

Burkina Faso'da asker yönetime el koydu! Darbeci askerler bildiriyi devlet televizyonundan okudular

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okundu.

Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söyledi.

Burkina Faso'da asker yönetime el koydu! Darbeci askerler bildiriyi devlet televizyonundan okudular

Yüzbaşı Ouedraogo, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve meclisin feshedildiğini, gece yarısından itibaren hava ve kara sınırlarının ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağını ve ikinci bir emre kadar 21.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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