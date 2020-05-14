Burkina Faso'da güvenlik güçlerince 20 terörist etkisiz hale getirildi

DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun Nijer sınırında 8 askerin öldüğü terör saldırısının ardından bölgede operasyon düzenleyen güvenlik güçlerince 20 terörist öldürüldü.

Ordudan yapılan açıklamada, Yagha iline bağlı Kankanfogouol beldesinde pazartesi günü devriye gezen askeri birliğe pusu kuran teröristlere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda en az 20 teröristin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, pusuda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 1 Ocak 2019'dan bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.



Ülkede 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 850'den fazla kişi öldü, 840 bin kişi ise yerinden oldu.

Kaynak: AA