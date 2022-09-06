Burkina Faso'da terör saldırısı! 35 ölü, 37 yaralı!

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısı sonrası bölgede yaşayan vatandaşlardan 35 kişi hayatını kaybederken 37 kişi ise yaralandı.

Rukiye Karapunar
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Burkina Faso'da terör saldırısı! 35 ölü, 37 yaralı!

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Vagadugu'ya gitmek üzere yola çıkan tedarik konvoyunun geçişi sırasında Djibo ile Bourzanga ilçeleri arasında yola tuzaklanmış mayın patladı. Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 35 sivil yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da terör saldırısı! 35 ölü, 37 yaralı!

2015'TEN BU YANA SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda saldırı düzenliyor. Resmi verilere göre, 2015'ten 2021 Aralık ayına kadar olan dönemde bu saldırılarda 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da terör saldırısı! 35 ölü, 37 yaralı!

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