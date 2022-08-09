Burkina Faso'da yol kenarına yerleştirilen bomba dehşeti yaşattı! 15 kişi hayatını kaybetti!

Burkino Faso'da yol kenarına yerleştirilen bombanın bir anda infilak etmesi sonucu alanda bulunan 15 kişi hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Burkina Faso'da yol kenarına yerleştirilen bomba dehşeti yaşattı! 15 kişi hayatını kaybetti!

Burkina Faso'da Kuzey eyalet olan Bam'da askerlerin geçişinin sağlandığı alana peş peşe yerletirilen iki bomba çevrede büyük bir dehşet yaşattı. Bombanın patlatılması sonucu 15 askerin hayatını kaybettiği bilgisi verilirken, bu olayı kimin yaptığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Burkina Faso'da yol kenarına yerleştirilen bomba dehşeti yaşattı! 15 kişi hayatını kaybetti!

ASKERİ ARACIN GEÇİŞİNDE PATLATILDI

Askeri aracın gizli bir patlayıcı üstünden geçmesi sonucu patlamanın gerçekleştiğini bildiren ordu görevlileri "Bölgede kurtarma ve güvenlik operasyonları düzenlendiği sırada ikinci bir cihazın uzaktan etkinleştirilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti" şeklinde açıklama yaptı.

Burkina Faso'da yol kenarına yerleştirilen bomba dehşeti yaşattı! 15 kişi hayatını kaybetti!

SORUMLULUĞU ÜSTLENEN OLMADI

Açıklamada, ayrıca saldırının sorumluluğunu hiçbir grubun üstlenmediği, ancak faillerin belirlenmesi için soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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