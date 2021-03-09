Burkina Faso'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Burkina Faso'nun Bayrağı Nasıldır?

Burkina Faso, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını Mali, Nijer, Benin, Togo, Gana ve Fildişi Sahili oluşturmaktadır. Geçmişte Fransa sömürgesi olan ülke 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsızlığa kavuşmuştur.

Burkina Faso'nun Başkenti?

“Ouagadougou” şehri Burkina Faso'nun başkentidir.

Burkina Faso'nun Para Birimi Nedir?

“Afrika Frangı”Burkina Faso'nun para birimidir.

Burkina Faso'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Burkina Faso'nun telefon alan kodu : + 226

Burkina Faso'nun Türkçe Ülke Telaffuzu

Burkina Faso

Burkina Faso'nun Türkçe Başkent Telaffuzu

Ouagadougou

Burkina Faso'nun İngilizce Ülke Telaffuzu

Burkina Faso

Burkina Faso'nun İngilizce Başkent Telaffuzu

Ouagadougou

Burkina Faso'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca

Burkina Faso'nun Bayrağı Nasıldır?