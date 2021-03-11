Burkina Faso'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Burkina Faso'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Burkina Faso, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını Mali, Nijer, Benin, Togo, Gana ve Fildişi Sahili oluşturmaktadır. Geçmişte Fransa sömürgesi olan ülke 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsızlığa kavuşmuştur.

Burkina Faso'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Burkina Faso20903273 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 59. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0027 olduğu görülmektedir.

Burkina Faso'nun Müslüman Nüfus sayısı 9,292,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 59 olarak rakamlara yansımıştır.

Burkina Faso'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Burkina Faso'nun yüz ölçümü 272697 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Burkina Faso'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 400 km² Karasal Alan : 273800 km²

Burkina Faso'nun Haritadaki Yeri / Konumu