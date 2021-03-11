Huzurevindeki taciz iddiasına soruşturma başlatıldı!84 yaşındaki kadının karnından ameliyatla 20 santimetrelik tümör alındıAhen isminin anlamı nedir, Ahen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika| Lavrov duyurdu! Türkiye, Rusya ve Katar, Suriye için anlaştıAdın isminin anlamı nedir, Adın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Faki isminin anlamı nedir, Faki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika...Sincar'da Irak ordusu ile PKK arasında çatışmaHaluk Levent ve kızının keyifsiz görüntüleri, "Aramız biraz limoni"Japonların bu besin sayesinde uzun yaşadığı ortaya çıktı! İşte o besinin faydalarıAdim isminin anlamı nedir, Adim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Burkina Faso'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Burkina Faso'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Burkina Faso'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Burkina Faso'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Burkina Faso'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Burkina Faso'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Burkina Faso'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Burkina Faso'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Burkina Faso, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını Mali, Nijer, Benin, Togo, Gana ve Fildişi Sahili oluşturmaktadır. Geçmişte Fransa sömürgesi olan ülke 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsızlığa kavuşmuştur.

Burkina Faso'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Burkina Faso20903273 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 59. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0027 olduğu görülmektedir.

Burkina Faso'nun Müslüman Nüfus sayısı 9,292,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 59 olarak rakamlara yansımıştır.

Burkina Faso'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Burkina Faso'nunHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Burkina Faso'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Burkina Faso'nun yüz ölçümü 272697 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Burkina Faso'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 400  km²    Karasal Alan : 273800 km²

Burkina Faso'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Burkina Faso'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Burkina Faso'nun Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT