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Burnley - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İNGİLTERE: Premier League - 21. Maç Günü kapsamında Burnley - Aston Villa maçı oynanacak. Spor severler ise Burnley - Aston Villa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Burnley - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Burnley - Aston Villa karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 21. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Burnley - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Burnley - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Burnley - Aston Villa, İngiltere Premier Lig maçı 01 01 2020 günü TRT Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 15:30

İngiltere Premier Lig maçı, TRT Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

Burnley ile Aston Villa arasındaki İngiltere Premier Lig  Maçı Turf Moor Stadyumu, Burnley'da oynanacak.

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