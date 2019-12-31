Burnley - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İNGİLTERE: Premier League - 21. Maç Günü kapsamında Burnley - Aston Villa maçı oynanacak. Spor severler ise Burnley - Aston Villa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Burnley - Aston Villa karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 21. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Burnley - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Burnley - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Burnley - Aston Villa, İngiltere Premier Lig maçı 01 01 2020 günü TRT Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 15:30
İngiltere Premier Lig maçı, TRT Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.
Burnley ile Aston Villa arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Turf Moor Stadyumu, Burnley'da oynanacak.
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