İngiltere Lig Kupasında son 16 turu heyecanı sürüyor. Bu akşam oynanacak 4 maç ile çeyrek finale yükselecek 4 takım daha belli olacak. Taraftarlarında heyecanla beklediği Burnley - Manchester City maçı, bu akşam oynanacak. İki ekibin aralarındaki son 5 maçı da Manchester City kazandı. Peki, Burnley - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BURNLEY - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Burnley - Man. City arasında oynanacak olan İngiltere Lig Kupası son 16 turu mücadelesi, 30 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Turf Moor stadında oynanacak. Zorlu mücadelenin hakemi, Andy Madley olacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Burnley ve Man. City mücadelesi saat 21.00'de beIN SPORTS HD 4 ekranlarından naklen izleyicilerle buluşacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS ekranlarından takip etmek için Digitürk üyeliğine sahip olmanız gerekmekte. Ancak karşılaşmayı şifresiz izlemekte mümkün. Nesine.com üzerinden canlı ve şifresiz olarak Burnley - Manchester City maçını takip edebilirsiniz.