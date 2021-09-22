Büro İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Büro İşçisi Maaşları, Büro İşçisi İş İlanları

Büro İşçisi görev tanımı nedir, Büro İşçisi ne iş yapar, Büro İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büro İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büro İşçisi Tanımı;

Çalıştığı işyerinin bürolarında temizlik, evrak taşıma, içecek hazırlama ve servis yapma gibi çeşitli büro hizmetlerini yapan kişidir.

Büro İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Büro İşçisi Maaşları

Büro İşçisi maaşı ortalama aylık 3.200 - TL’dir. En düşük Büro İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Büro İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar olması yeterlidir,

Büro İşçisi Ne İş Yapar?

Büro İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Büro alanlarında yerleri süpürmek, silmek ve diğer temizlik işlerini yapmak,

b) Bürolardaki tuvalet, lavabo vb. temizliğini yapmak,

c) Eksilen temizlik malzemelerin takviyesini yapmak,

d) Bürolardaki mobilyaları, mefruşatları ve büro makinelerini çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek,

e) Bürolardaki evrak taşıma ve dağıtım işlerini yapmak,

f) Büro personeline ve konuklara çeşitli içecekler hazırlamak ve bunların servisini yapmak,

a) Çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak,

b) Bürolardaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,

c) Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bunları uygun şekilde muhafaza etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Büro İşçisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar



Büro İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Büro İşçisi mesleğinin meslek kodu 9112.11 olarak belirlenmiştir



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