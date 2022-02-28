Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Maaşları

Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 9450_TL'dir. En düşük Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı maaşı 8150_TL, En yüksek ise 10750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.15

Meslek Adı :

Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yazı makineleri, hesap makineleri (digital), baskı makineleri (priport, fotokopi, teksir), faks vb. diğer cihazların her türlü elektronik, elektrik veya mekanik arızalarını belirleyen ve bakım- onarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Makineleri Bakım ve Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bozuk makineyi yada cihazı inceleyerek, bozukluğun nereden kaynaklandığını tespit etmek,

b) Bozuk parçayı onarmak yada değiştirmek, gerekli bakım işlerini yapmak,

c) Gerekli sökme, takma, parça değiştirme işlemlerini yaparak ürünü çalışır duruma getirmek ve test etmek,

d) Onarım ve parça değiştirme ile ilgili kayıt ve raporları tutmak,

e) Yaptığı işlemler hakkında müşteriye bilgi vermek,

f) Bakım ve tamir ücretini hesaplayarak tahsil etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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