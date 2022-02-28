Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni Maaşları

Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.28

Meslek Adı :

Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fotokopi, faks, yazıcı, ödeme kaydedici, çizici, para sayıcı, hesap makinesi, çok fonksiyonlu vb. cihazların, her türlü elektrik-elektronik, mekanik arızalarını tespit etme bakım ve onarım ile ilgili işleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapmak,

b) Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapmak,

c) Temel elektronik ve uygulamalarını yapmak,

d) Teknik ve meslek resim çizmek ve okumak,

e) Ofis paket program uygulamaları yapmak,

f) Bilgisayar destekli tasarım yapmak,

g) Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapmak,

h) Fotokopi makinesinin sarf malzeme kontrolü ve temizliğini yapmak,

i) Ek donanım ve yazılım ihtiyaçlarını belirlemek,

j) Priport makinelerinin mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak,

k) Fotokopi makinelerinin mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak,

l) Faks makinelerinin mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak,

m) Yazarkasanın elektriksel ve mekaniksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak,

n) Lazer yazıcıların (printer), mürekkep püskürtmeli yazıcıların, nokta vuruşlu yazıcıların, para sayma makinesinin mekanik ve elektriki arızalarını tespit ederek onarımını yapmak,

o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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