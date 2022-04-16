Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) görev tanımı nedir, Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) ne iş yapar, Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) Tanımı;

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Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) Maaşları

Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4415.02

Meslek Adı :

Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Dosyalama Ve Kopyalama Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kopya ve teksir makinelerini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kopya makinesini çalıştırmak için ozalit cihazını çalıştırmak,

b) Amonyak deposunu doldurup fotokopiyi hassas madde üzerine koymak,

c) Sürat kontrolünü ayarlayıp makineye takarak beslemek,

d) Stensil teksir makinesini çalıştırmak için hazneye mürekkep doldurup stensili takmak,

e) Numaratörü tanzim edip, hız kontrolünü ayarlamak,

f) Kopyayı yerleştirip makineyi çalıştırmak,

g) Alkollü teksir makinesini çalıştırmak için sıvı deposunu doldurmak,

h) Masteri ve kağıdı takmak,

i) Numaratörü tanzim edip makineyi çalıştırmak,

j) Ofset tabaka, levha veya adres tabaka dosyalarını yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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