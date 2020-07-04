Büro Memur Sen Edirne İl Divan Toplantısı

EDİRNE (AA) - Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sendikanın Edirne İl Divan Toplantısına katıldı.

Yazgan, kentteki bir restoran düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sendikanın hedefleri doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Sendika olarak üyelerinin haklarının karşılanması için çaba sarf ettiklerini belirten Yazgan, "Geçmişten bugüne sendikal zemindeki mücadelede önemli kazanımlar elde edildi. Yeni talepler doğrultusundan bu taleplerin karşılanması için sendikal mücadelemiz her gün büyüyen bir güçle devam edecek." dedi.

Yapılan sendikal faaliyetler hakkında bilgi veren Yazgan, Edirne'deki çalışmalardan dolayı yöneticileri tebrik etti.



Büro Memur Sen Edirne Şube Başkanı Memet Sait Ercan da Edirne'deki üye sayılarını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Sendikal çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran Ercan, "Büro Memur Sen Edirne Şubesini çoğulcu demokratik ve katılımcı şeffaf bir yönetim anlayışı ile ben değil biz anlayışı ile birlikte yönetiyoruz. Bunun sonucunda da doğal olarak üye sayımızı 400'lerden 800'lere taşıdık. Temmuz ayında 109 üyenin girişini gerçekleştirdik. Katkısı ve emeği geçen yönetim kuruluna temsilcilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.









Kaynak: AA