Büro Memur-Sen’den, 8 dilde adalet çağrısı

Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen yöneticileri 8 dilde kamu çalışanları için adalet çağrısı yaptı.

1 Ağustos'ta başlayan Kamu İşveren Heyeti ile memur sendikaları arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Toplu sözleşme masasındaki bütün maddeler hakem heyetine gönderildi. Geçtiğimiz hafta içinde açıklanan hakem heyeti kararları ise yetkili sendika Büro Memur-Sen'in yönetimini, üyelerini ve hizmet kolundaki yüzbinlerce kamu çalışanını mutlu etmedi. Büro Memur-Sen yetkilileri, süreci sosyal medyadan yayınladığı video ile farklı bir şekilde eleştirdi.

Büro Memur-Sen'in resmi hesaplarından paylaşılan videoda Genel Başkan Metin Yılancı ve yönetim kurulu üyeleri, Türkçe, Arapça, Çince, Kürtçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve işaret diliyle kamu çalışanları için adalet isteklerini ileterek "Her dilden konuştuk derdimizi anlamadınız. "Hangi Dilde Konuşalım?'" diyerek sürecin yönetimine tepkilerini gösterdiler.

Sosyal Medyada #HangiDildeKonuşalım etiketi ile birçok kişi tarafından paylaşılan ve ilgi gören videoda Genel Başkan Yılancı, sözleşme masasına 96 madde talebi ile geldiklerini ancak 56 maddenin müzakere edildiğini ifade ederek, "Ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesini, sözleşmelilere kadro verilmesini ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini istedik çok mu şey istedik" dedi.

Kaynak: İHA