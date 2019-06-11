Büro Memur-Sen’den yargı reformu stratejisi taslağı ile ilgili açıklama

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan yargı reformu stratejisi taslağı ile ilgili basın açıklaması düzenlendi.

Adıyaman Adliyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Büro Memur- Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin ve sendika üyeleri katıldı. Yapılan basın açıklamasını okuyan Başkan Kadir Özşahin, "30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan yargı reformu stratejisi taslağında Adalet Bakanlığımızda zabıt katibi arkadaşlarımızın kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği tek kariyer umudu olan yazı işleri müdürlüğü sınavının kaldırılması öngörülmüş, yerine yazı işleri müdürlüğünün kariyer meslek olarak yapılandırılması, yazı işleri müdürlüğünün görevde yükselme usulü ile değil hukuk eğitimi almış olanların en başta sınavla girilebilen bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edilmiştir. Adalet Bakanlığı personelleri olarak yapılan bu açıklamayı üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız. Yapılması düşünülen düzenleme ile Adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dosyaların tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin gözardı edilmesi, mesleki tecrübeye sahip olmayanların sınava tabi tutularak kurum dışından mahkeme birimlerine Yazı İşleri Müdürü atanması iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağı gibi, personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır. Açıklanan yargı reformu stratejisi paketi birçok açıdan yenilik getirirken çalışanların hiç bir şeyin olmaması hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan yazı işleri müdürlüğüne ortakçı yapılmak istenmesi yargı reformu stratejisine çalınan kara bir lekedir. Adalet çalışanları olarak, Türkiye Barolar Birliği Başkanının yargı reformu paketini değerlendirirken yapmış olduğu açıklamada, dosyaların eksik olarak duruşmaya çıkmasının müsebbibi yazı işleri müdürleriymiş gibi hedef gösterilmesi ve yazı işleri müdürlüğüne hukuk mezunlarının atanması ile bu sorunların ortadan kalkacağını ifade etmesi, yargı çalışanlarımıza bir hakarettir. Barolar birliği başkanı, yazı işleri müdürlerinin görevlerinden bihaberdir. Bu talihsiz açıklamayı şiddetle kınıyor ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlunu adalet çalışanlarından özür dilemeye davet ediyorum. Adalet çalışanları olarak haykırıyoruz, hakkımız olan görevde yükselme sınavı ile elde ettiğimiz yazı işleri müdürlüğü sınavı ile ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA