Büro Memuru (Haberleşme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Büro Memuru (Haberleşme) görev tanımı nedir, Büro Memuru (Haberleşme) ne iş yapar, Büro Memuru (Haberleşme) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büro Memuru (Haberleşme) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büro Memuru (Haberleşme) Tanımı;

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Büro Memuru (Haberleşme) Maaşı Ne Kadar? 2022 Büro Memuru (Haberleşme) Maaşları

Büro Memuru (Haberleşme) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Büro Memuru (Haberleşme) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Memuru (Haberleşme) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4223.01

Meslek Adı :

Büro Memuru (Haberleşme)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Telefon Santrali Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Mektupları kaleme alıp gönderen, özel işyerleri, dernekler, şirketler ve resmi dairelerin haberleşmesi ile ilgili gerekli işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Haberleşme) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen mektupları okuyarak gerektiğinde bunları aynı konu ile ilgili daha önceki konularla birleştirmek,

b) Dokümanları inceleyerek verilecek cevaplar için gerekli bilgileri elde etmek üzere araştırmalar yapıp isteklerde bulunmak, gerekirse bizzat yazıları göndermek,

c) Daktilo edilmek üzere müsveddeler yazmak, veya mektuplar dikte etmek,

d) Daha sonra gönderilecek mektupları, hatırlatmaları, tekit yazılarının veya geciken cevapların gönderileceği tarihleri not etmek,

e) Haberleşme ile ilgili dosyaları tutabilir, büro personeline nezaret edebilir.

f) Meşgul olduğu haberleşmenin özelliğine göre görev yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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