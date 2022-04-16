Büro Memuru (Maliye) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Büro Memuru (Maliye) görev tanımı nedir, Büro Memuru (Maliye) ne iş yapar, Büro Memuru (Maliye) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büro Memuru (Maliye) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büro Memuru (Maliye) Tanımı;

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Büro Memuru (Maliye) Maaşı Ne Kadar? 2022 Büro Memuru (Maliye) Maaşları

Büro Memuru (Maliye) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Büro Memuru (Maliye) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Memuru (Maliye) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4312.02

Meslek Adı :

Büro Memuru (Maliye)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

İstatistik, Finans Ve Sigortacılıkla İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bir bankanın, yatırım yapan bir müessesenin veya diğer mali kurumların uzmanlık gerektiren mali işleriyle ilgili işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Maliye) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilerle görüşmek,

b) Mali belgeler hazırlamak,

c) Karşılıklı teminat işlerini yapmak ve ipotek karşılığı borç isteyen müşterilerin işlemlerini tamamlamak,

d) Tahvil, hisse senedi veya diğer menkul kıymetler alma ve satma işlemlerini müşteri ya da işveren adına yapmak,

e) Kar ve komisyon ücreti pul masraflarını hesaplamak,

f) Mali işlemlerle ilgili diğer büro işlerini yapmak,

g) Yapılan işlemlerin çeşitlerine göre veya istihdam edildiği kurumun çalışma konularına göre işleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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