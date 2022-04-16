Büro Memuru (Maliyet Hesabı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Büro Memuru (Maliyet Hesabı) görev tanımı nedir, Büro Memuru (Maliyet Hesabı) ne iş yapar, Büro Memuru (Maliyet Hesabı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büro Memuru (Maliyet Hesabı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büro Memuru (Maliyet Hesabı) Tanımı;

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Büro Memuru (Maliyet Hesabı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Büro Memuru (Maliyet Hesabı) Maaşları

Büro Memuru (Maliyet Hesabı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Büro Memuru (Maliyet Hesabı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Memuru (Maliyet Hesabı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4311.01

Meslek Adı :

Büro Memuru (Maliyet Hesabı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bir kuruluşun ürettiği mamullerin maliyet hesaplarını çıkararak satış fiyatlarını belirleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Maliyet Hesabı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) İmalatta kullanılan her türlü direkt, en direkt, malzeme, işçilik sabit ve değişken masraflar, idari, enerji ve nakliye masraflarıyla amortismanlarla ilgili fişleri almak ve doğruluğunu incelemek,

b) Matematiksel kontrollerini yapmak,

c) Fişler üzerindeki bilgileri masraf defterine işlemek,

d) Genel toplamını almak,

e) Direk ve en direkt giderler toplamını dağıtım tablosuna aktarmak,

f) Yekün kontrollerini yapmak,

g) Masrafların yüzdelerini bulmak,

h) En direkt giderlerin aylık toplamlarını belirlemek,

i) Dağıtım tablosuna yazmak,

j) Üretilen mamullerin satış fiyatını belirlemek için faaliyet raporunu almak ve incelemek,

k) Maliyet tablosuna kaydetmek,

l) Ürünün miktarını toplam maliyet tutarına oranlayarak, matematiksel hesaplamalarla yüzdelerini bulmak,

m) Birim satış fiyatını tespit etmek,

n) Ambara giriş ve çıkışlara göre, bakım-onarım ve imalata devredilen ham, yarı mamul ve mamul madde miktarlarına ve fiyatlarındaki aylık ve yıllık değişmelere göre gerekli maliyet hesaplarını yapmak,

o) Bunların maliyete etkilerini hesaplamak,

p) Yıl içinde tamire giden ve revizyona tabi tutulan, makinelerin maliyet hesaplarını yapmak,

q) Makine ve çalışanların yıl içinde yaptıkları iş miktarını, kat ettikleri km. leri tespit edip yıllık maliyet kartlarına geçirip randıman analizleri yapmak,

r) Aylık, üç aylık ve yıllık raporları tanzim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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