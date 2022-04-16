Büro Memuru (Personel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Büro Memuru (Personel) görev tanımı nedir, Büro Memuru (Personel) ne iş yapar, Büro Memuru (Personel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büro Memuru (Personel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büro Memuru (Personel) Tanımı;

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Büro Memuru (Personel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Büro Memuru (Personel) Maaşları

Büro Memuru (Personel) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Büro Memuru (Personel) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Memuru (Personel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4416.01

Meslek Adı :

Büro Memuru (Personel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Personel İşleri İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı işletmenin personel kayıtlarını tutan, özlük ve idari işlemleriyle ilgili her türlü yazışma, dosya takibi ve ilgili diğer işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Personel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışan personelin özlük ve idari işlemlerini takip için dosya açmak,

b) Sene başında personel kadrolarını hazırlayıp, terfi formu, tayin ve nakil formu doldurmak,

c) İşe alınacakların evraklarını kontrol edip, sicil kartı, sigorta bildirgesi, kimlik kartı düzenlemek,

d) İlgili yazışmaları yapıp, personelin ücret ve yasal haklarını hesaplayarak ilgili servise göndermek,

e) Hasta personelin tedavisi için vizite formu doldurarak doktora gönderip reçete ile ilgili işlemleri yapmak,

f) Personel devam cetvelini hazırlayarak izin ve raporları özlük dosyalarına işlemek,

g) Yeni atanan personel için sicil dosyası açarak sicil numarası vermek,

h) Personel tanıtma kartlarını hazırlamak,

i) Yönetim kururlu raporlarını daktilo ile yazmak,

j) Memurların emekli sandığı işlemlerini yürütmek,

k) Kırtasiye ihtiyaçlarını tespit etmek,

l) Personel mal bildirim, ölüm, aile yardımı beyannamelerinin doldurulmasını sağlamak,

m) Kırtasiye malzemelerinin kayıtlarını tutmak,

n) Ücret, maaş, fazla mesai ve maddi yardımlarla ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak,

o) Nöbet ve yemek listelerini hazırlayıp evrakları dosyalamak,

p) Personel işleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, emir ve yazılara ait diğer konularla ilgili dosyaları tutmak,

q) Personel kayıt ve raporların hazırlanması ve tutulması gibi işlemlerle ilgili hizmet içi eğitim yaptırmak,

r) Emekliye ayrılan personel için gerekli işlemleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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