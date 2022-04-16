Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm) görev tanımı nedir, Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm) ne iş yapar, Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm) Tanımı;

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Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm) Maaşı Ne Kadar? 2022 Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm) Maaşları

Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.04

Meslek Adı :

Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Malzemenin alım ve dağıtım işlerini yapan, kontrol eden, kayıtlarını tutan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Sevk ve Tesellüm) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fatura, senet veya diğer belgeler karşılığı gelen malları kontrol edip hasar ve noksanları belirlemek,

b) Dağıtılacak malzemenin özelliklerini inceleyip, tarife ve masraf tablolarını tetkik ederek en uygun nakliyat şeklini kararlaştırmak,

c) Eşyanın toplanmasına gönderileceği adreslerin doğruluğunu tespit ve bunların sevkiyata hazır hale getirilmesini temin etmek,

d) Sevk evraklarını tanzim edip ihracatın gerçekleşmesi için bürokratik işlemleri takip ederek, sonuçlandırmak,

e) Sigorta, gümrük mevzuatı, tahsilat, yollama, teslimat işlerini yapmak,

f) Alınan ve dağıtılan malların konişmento fatura, vergi, resim, harç, tesellüm ve bunun gibi işlemlerini yürütüp, bunlarla ilgili evrakları düzenlemek,

g) Sevk edilecek eşyaları gönderilmek üzere paketleyebilir,

h) Depo görevlileri ve diğer yardımcılara nezaret edebilir,

i) Yapılan işlemin cinsine, büro işlerinin niteliğine veya nakliyat şekline göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırtedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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