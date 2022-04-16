Büro Memuru (Ücret Hesaplama) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Büro Memuru (Ücret Hesaplama) görev tanımı nedir, Büro Memuru (Ücret Hesaplama) ne iş yapar, Büro Memuru (Ücret Hesaplama) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büro Memuru (Ücret Hesaplama) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büro Memuru (Ücret Hesaplama) Tanımı;

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Büro Memuru (Ücret Hesaplama) Maaşı Ne Kadar? 2022 Büro Memuru (Ücret Hesaplama) Maaşları

Büro Memuru (Ücret Hesaplama) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Büro Memuru (Ücret Hesaplama) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Memuru (Ücret Hesaplama) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4313.01

Meslek Adı :

Büro Memuru (Ücret Hesaplama)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Bordro Hazırlayan Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Çalışanların ne miktar ücret alacağını gösteren kayıtları tutan ve hesaplarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Ücret Hesaplama) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Personelin kaç saat çalıştığını tespit etmek,

b) Çalışılan saat, vergi miktarı, sigorta primleri ve diğer faktörlere dayanılarak ödenecek meblağları hesap etmek, c) Fazla çalışma, ikramiye veya parçabaşı çalışma kazançlarını hesaplamak,

d) Hesaplamalara göre ödenecek meblağları, işçilerin isimleri, ücretlerini diğer bilgilerle birlikte bordro defterine işlemek,

e) Gerektiğinde yapılan hesaplamaları ve diğer dokümanları bilgi işlem merkezine göndermek,

f) Ödeme çeklerini tanzim etmek,

g) Sigorta bildirgelerini hazırlamak,

h) Maaş zarflarını hazırlayabilir ve dağıtabilir, hesap makinelerini kullanabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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