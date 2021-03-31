Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Yönetici Asistanı Meslek Elemanı Maaşları, İş İlanları

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olan kişidir.

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı Maaşları

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Ne İş Yapar?

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ofis yönetimi işlemlerini yürütmek,

b) Gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütmek,

c) Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması işlerini yapmak,

d) Yönetici için gerekli dokümanları hazırlamak,

e) Toplantı organizasyonu yapmak,

f) Seyahat organizasyonu yapmak,

g) Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırmak ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler meslek grubundadır.

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 3343.02 olarak belirlenmiştir

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