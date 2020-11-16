Her yıl üniversite öğrencilerine sunulan burs imkanı büyük üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi görüyor. Bu yıl pandemi nedeniyle henüz üniversitelerde eğitim başlamamış olsa da 2020-2021 KYK bursları için 8 Kasım'a kadar başvurular alındı. Öğrenciler bu kez şimdi dört gözle sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki Burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman açıklanır 2020-2021? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine kadar yapıldı. KYK burs başvurularının tamamlanmasından sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK 2020 yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları başladığı zaman ayrıntılar haberde yer alacak.