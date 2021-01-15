Burs ve kredi başvurularında taahhütname onayı için ek süre müjdesi!

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği burs ve krediyi ilk defa alacak öğrencilerden taahhütname onayını yapmayı kaçıranlar, unutanlar için ek süre verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık" dedi.

Kasapoğlu, taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15-19 Ocak arası saat 23:59’a kadar onay verebileceklerini açıkladı.

KYK taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK taahhütname onay ekranı!