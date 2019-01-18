Bursa 2026’ya yüksek teknoloji ile ulaşacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın fethinin 700. yıldönümü olan 2026 yılına yüksek teknoloji ile ulaşmayı planladıklarını belirterek, şehrin sanayi ve akademik birikimi ile ihtiyaç duyulan teknolojiyi üretebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, "Bursa 2026 Şehir Tasavvuru" istişâre toplantısında sanayicilerle bir araya geldi. Merinos AKKM Muradiye Salonu'nda yapılan toplantıya sanayici ve işadamları derneklerinin temsilcileri katıldı. Aktaş, işadamlarıyla olan buluşmasında Bursa'nın geleceğine ilişkin oluşturdukları stratejileri değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, program kapsamında söz alarak, "Bursa 2026 Şehir Tasavvuru" projesine dair sunum yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın mutlu ve huzurlu yarınlara erişmesi adına kapsamlı bir şehir tasavvuru çalışması yaptıklarını söyledi. Şehrin gelecek hedeflerinde teknolojinin amaç olarak değil problemlerin çözümünde araç olarak kullanılacağını ifade eden Başkan Aktaş, ulaşım başta olmak üzere müşterek meselelerin hallinde yüksek teknolojiden yararlanacaklarını, bu alana yatırım yapacaklarını ifâde etti. Yerli ve milli teknoloji kullanımı ile "çöplüğe dönmeden'kaynakların verimli kullanılması adına akıllı uygulamalar geliştirmeyi, akıllı Bursa'yı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, "Vatandaşlarımıza günlük hayatlarında zaman, mâliyet ve kalite avantajı sağlayacak, onları daha güvenli hale getirecek akıllı şehircilik faaliyetlerini hayatın her alanına yayacağız. Geleceğin burada olduğunu biliyoruz. Bursa, zenginliklerinden kazandığını görecek" diye konuştu.

"Sanayi bereketin kapısıdır"

Başkan Alinur Aktaş, sanayiyi "bereketin kapısı olarak" gördüklerini ifade etti. 2026 şehir tasavvurunda sanayide daha da büyütmeyi, büyüme gerçekleşirken hava-su ve toprağı kirletmemeyi planladıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "İstihdam ve zenginlik için sanayimizi her şartta destekleyecek ve geliştirilmesi için çalışacağız, ama temiz sanayi. Yükte hafif, pahada ağır sanayi. Özellikle katma değeri yüksek sanayinin gelişmesi için teşvik eden olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, özellikle tekstil ve otomotivde üretim üssü olduklarını hatırlatarak, zaman içerisinde "ulaşım imkanlarının da gelişmesi ile" tarihsel kimliğe uygun ticaret merkezleri vasıtasıyla tarımdan tekstile, mobilyadan ev mefruşatına kadar her alanda merkez olmayı düşündüklerini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, gelecek hedefleri arasında ziraî ürünlerin dünyaya açılmasının da bulunduğunu ifade etti. Aktaş, mobilya sektöründeki birikimi dünya markası olma yolunda kullanacaklarını söyledi. Bursa'nın mevcut yetişmiş münevverleri, kanaat önderleri, iş insanları, akademisyenleri, sanatçıları, esnafı, ev hanımları ve öğrencilerinin katkısı ile teknolojinin hızından ve otomasyonundan istifâde edeceğine inandığını belirten Başkan Aktaş, "Bursa, turizm pastasından da arzu ettiği payı alacak.Turizmde çok bekledik. Artık dağınık çabalarla değil organize turizm çalışmasıyla şehrimizi sadece Türkiye'nin değil dünyanın dikkatine sunmak zorundayız. Zengin ve köklü Bursa mutfağını dünyaya açmak için yapılacak bütün çalışmaları destekleyeceğiz. Doğa, deniz, tarih, kültür, sağlık, termal, tarım, inanç turizmini bir potada eritebilen şehir olacağız. İş dünyasının kongre ve fuarlarını tertip etmek için yıllar öncesinden yer ayırmak zorunda kalacakları bir Bursa olmak hayal değil. Sokakları güvenli, ticareti güvenilir şehri gerçek kılacağız" dedi.

Başkan Aktaş, 700 yıllık çarşı- esnaf geleneğinin kendi mekânlarında geliştiği bir Bursa için başlatılan çalışmaları devam ettireceklerini vurguladı.

10 bin 324 kişiyle değerlendirme

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan da "Bursa 2026 Şehir Tasavvuru" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Şehrin farklı bölgelerinde görev yapan esnaf, Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, protokol/STK temsilcisi, mahalle muhtarları ve vatandaş toplam 10 bin 324 kişiyle Bursa ile ilgili algı ve beklentilerini değerlendirmek amacıyla anket/mülakat çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Bayhan, "Çıkan sonuçlara göre 4 farklı alanda odak grup toplantısı düzenledik. Bu toplantılarda, alanlarında konu hakimiyeti olan akademisyen, gazeteci, sosyolog, STK temsilcisi ve uzmanlarla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan trafik ve ulaşım, şehir gelenekleri ve kentlilik bilinci, ekonomi, şehir ve iletişim konularından hareketle şehir tasavvurumuzu belirledik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA