Bursa 650 milyonluk pazara Tayland’dan açılacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret eden Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit, Türkiye ve Tayland arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin devam ettiğini belirterek, anlaşmanın 2020 yılının başında yürürlüğe girmesini hedeflediklerini açıkladı.

BTSO, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit ve beraberindeki heyeti ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ile bir araya gelen heyet, Bursa ve Tayland arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Heyete Bursa ekonomisi ve BTSO'nun çalışmaları hakkında bilgiler veren Muhsin Koçaslan, Bursa'nın ticaret hacminin 25 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Buna karşın Bursa ve Tayland arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 80 milyon dolar olduğunu belirten Koçaslan, "Mevcut ticaret hacmimizi yeterli görmüyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması'nın Bursa ve Tayland arasındaki ticaretin canlandırılması için önemli bir adım olacağına inanıyoruz" dedi.

650 milyonluk pazarın giriş kapısı

BTSO olarak dış ticareti artırmaya dönük projelerle üyelerini hedef pazarlarda daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini ifade eden Koçaslan, Tayland'ın 650 milyonluk nüfusun merkezinde bulunan bir pazar olduğuna dikkat çekti. Ülkenin Bursalı firmalar için önemli fırsatlar barındırdığını belirten Koçaslan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Koçaslan, ayrıca BTSO tarafından altyapı çalışmaları hızla süren Türkiye'nin ilk yüksek teknoloji organize sanayi bölgesi TEKNOSAB hakkında bilgi vererek, Taylandlı yatırımcıları da bölgeye yatırıma davet etti.

Tayland Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit, Türkiye ve Tayland'ın stratejik olarak birbirine benzeyen ülkeler olduğunu söyledi. İki ülke arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) önemli bir işbirliği vizyonunun ürünü olduğuna dikkat çeken Büyükelçi, anlaşmanın ekonomik ilişkilere çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Büyükelçi Ekarohit, "Şu ana kadar müzakareler kapsamında 5 ayrı toplantı gerçekleştirildi. Bu ayın sonunda Bangkok'ta taraflar bir kez daha bir araya gelerek anlaşmanın kapsamını belirleyecek. Ticaretimizin önündeki birçok engeli ortadan kaldıracak STA'nın 2020 yılının başında yürürlükte olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Küresel ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde Türkiye ve Tayland gibi ülkelerin işbirliği yapmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Büyükelçi, "İki ülkenin de konfor alanından çıkması gerekiyor. ABD, AB ve Çin ile ticaret yapıyoruz ancak şimdi yeni ticaret partnerleri bulmak zorundayız. Diğer ülkelerdeki fırsatları değerlendirmek durumundayız. Bu doğrultuda Tayland ve Türkiye'nin birbirine destek olması ve ticaret hacmini artırması gerekiyor. Türkiye çok güçlü bir ülke ve biz bu ülkenin potansiyeline güveniyoruz. Önümüzdeki süreçte de ekonomik ilişkilerimizin arzu edilen noktalara gelmesi için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.

STA'nın başarılı şekilde uygulanması için iş dünyası temsilcilerinin anlaşmanın avantajları hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden büyükelçi, DEİK ile birlikte 19 Eylül'de İstanbul'da bir toplantı düzenleyeceklerini belirterek, Bursalı firmaları da söz konusu toplantıya davet etti.

Kaynak: İHA