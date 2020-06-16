Bursa Adliyesi'nde vaka sayılarında artış yaşanıyor! Sayı şimdiden 14'e ulaştı

Bursa Adliyesi'nde bugün şikayeti üzerine yaptırdığı test sonucu koronavirüslü olduğu tespit edilen Zabıta Katibi ve kendisiyle temas eden 3 görevli karantinaya alınıdı.

Bursa Adliyesi Ceza Muhakeme Kanunu Bürosu’nda görevli bir zabıt katibi, pazar günü öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Katibin yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine katip ile aynı büroda görevli 3 kişiye daha koronavirüs testi yapıldı. Zabıt katibi ile test sonuçları beklenen 3 kişi, 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Dün, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü’nün koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisiyle birlikte karantinaya alınan 9 kişiden 5'inin daha testi ise sonuçlandı. Mahkeme başkanı, iki üye hakim, savcı ve başkan korumasının sonuçları negatif çıktı. Bu 5 görevlinin tedbir amaçlı karantinayı sürdürecekleri bildirildi.

Bursa Adliyesi’nde nisan ayında, İnfaz Bürosu'nda bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 16 kişi daha karantinaya alınmış, ancak bu kişilerin test sonuçları negatif çıkmıştı.