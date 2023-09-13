Bursa AFSİAD kolları sıvadı

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BURSA AFSİAD) ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa AFSİAD kolları sıvadı

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BURSA AFSİAD) ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, hedeflerinin Bursa ve Afyonkarahisar ekonomisine daha fazla katkı sunmak olduğunu söyledi.

Bursa'da yaşayan Afyonkarahisarlı iş insanları tarafından, Bursa ve Afyonkarahisar arasındaki ekonomik iş birliğinin, ortak çalışmalarla daha ileriye taşınması hedefiyle kurulan BURSA AFSİAD kolları sıvadı. Başkan Dr. İlker Duran ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ilk toplantıda alınan kararlarla BURSA AFSİAD'ın yol haritası çizildi. Başta Bursa ve Afyonkarahisar'ın ekonomik işbirliği şartlarının ele alındığı yönetim kurulu toplantısında, derneğin vakıflaşma hedefi ve öğrencilere burs sağlama misyonu da masaya yatırıldı.

Dernek olarak hedeflerinin Afyonkarahisar ile Bursa ekonomisine daha fazla katkı sunmak olduğunun altını çizen Dr. İlker Duran, "İlk yönetim kurulu toplantımızı yaparak, görev dağılımını belirledik. Dernek olarak hem ata topraklarımıza, hem de ailemizle birlikte memleketimiz olarak kabul ettiğimiz Bursa'mıza hizmet edeceğimiz için son derece heyecanlıyız. Yönetim Kurulumuzdaki her bir arkadaşım, tecrübe birikimlerini ve enerjilerini iki şehrimiz için de harcamak için büyük fedakarlık ve gayret gösteriyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin mihenk taşları olan iki şehrimize ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için yola çıktık. Afyonkarahisar'ın yatırım avantajlarını ve insanımızın çalışkanlığını, Bursa'mızın son dönemde ivme kazanan yüksek teknoloji hamlesiyle buluşturmamız bölgemizin menfaatine olacaktır. Ayrıca iki kültürün ortak yönlerini daha fazla ortaya çıkarıp, bu birliktelikten doğacak sinerjiyi üretimde buluşturma amacındayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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