Bursa-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı
BURSA (AA) - Bursa-Ankara kara yolunda bir tırın kayması sonucu yol, tek yönlü ulaşıma kapandı.Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezitler...
BURSA (AA) - Bursa-Ankara kara yolunda bir tırın kayması sonucu yol, tek yönlü ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezitler mevkisinde bir tırın kayması sonucu Ankara istikametinde araç trafiği sağlanamıyor.
Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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