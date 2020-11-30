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  3. Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Bursa İnegöl'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen aracın çarptığı otomobilin sürücüsü ile 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada Osman A. yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Kalburt yönünde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Mehmet Karadağ'ın kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Mehmet Karadağ olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu araçta bulunan Karadağ'ın eşi Mülten Karadağ, torunları Yusuf (10) ve Yunus Kılınç (4) ile diğer sürücü Osman A. ise yaralandı. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yunus Kılınç kurtarılamadı. Mülten Karadağ'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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