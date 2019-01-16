Bursa Ankara yolunda mahsur kalanların yardımına İnegöl Belediyesi koştu

Bursa Ankara karayolunda yoğun yağış ve bir TIR'ın kayması sonucu yüzlerce sürücü saatlerce mahsur kaldı. Kapanan yoldaki sürücülerin imdadına ise erzak dağıtan İnegöl Belediyesi koştu.

İnegöl'de dün akşam başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı, Bursa-Ankara karayolunda ulaşımı aksattı. Akşam saatlerinde Mezitler bölgesinde bir TIR'ın kayarak yolu kapatması nedeniyle Bursa-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saatlik aksamanın ardından trafik yeniden açıldı.

Tır geçişine kapatıldı

Ancak kar yağışının sürmesi, akşam 21.00'dan itibaren Mezitler bölgesinde ulaşımı yeniden aksattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Mezitler bölgesinde kamyon ve TIR'ların geçişine izin verilmedi. Büyük tonajlı araçların yoğun kar yağışında seyrinin güçleşmesi ve muhtemel bir kazayı önlemek adına sadece otomobillerin geçişine izin verilirken, trafik kapanan yolda tek şerit halinde ilerledi.

Uzun kuyruklar oluştu

TIR geçişine izin verilmemesi nedeniyle Bursa-Ankara karayolunda Avarlar Kavşağından itibaren uzun TIR kuyrukları oluştu. Kimi sürücüler yol kenarında kar yağışının sona erip yolun açılmasını beklerken, bazı TIR ve kamyon şoförleri ise petrol ve dinleme tesislerine sığındı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü istasyonuna kadar olan bölümde aralıklarla araç kuyrukları oluştu.

İnegöl Belediyesi kumanya dağıttı

TIR şoförlerinin geçişine izin verilmemesinin ardından, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yolda kalan sürücülerin yardımına koştu. Hazırlanan kumanyalar Zabıta Ekipleri tarafından bölgeye ulaştırılarak sürücülere dağıtıldı. Geceyi burada geçirmek zorunda kalan sürücüler, İnegöl Belediyesi'nin bu uygulaması karşısında teşekkür ettiler. 100'e yakın kumanya dağıtılırken, ayrıca sürücülere su dağıtımı da yapıldı.

TIR'ların geçişine halen izin verilmiyor

Öte yandan Bölge trafik ekiplerinin muhtemel kazalara karşı TIR geçişlerine halen izin vermediği öğrenildi.

Kaynak: İHA