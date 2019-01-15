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  3. Bursa- Ankara yolunda TIR kaydı, yol kapandı; 10 kilometre kuyruk oluştu (2)

Bursa- Ankara yolunda TIR kaydı, yol kapandı; 10 kilometre kuyruk oluştu (2)

TIR'ın kayması sonucu Mezit- 3 mevkisinde ulaşıma kapanan Bursa-Ankara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

Bursa- Ankara yolunda TIR kaydı, yol kapandı; 10 kilometre kuyruk oluştu (2)

TEK ŞERİT AÇILDI

TIR'ın kayması sonucu Mezit- 3 mevkisinde ulaşıma kapanan Bursa-Ankara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Karayolları ekiplerinin yolu tamamen açmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Bölge trafik ekipleri TIR'ların geçişine ise henüz izin vermedi.

DHA

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