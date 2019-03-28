Bursa Beka Platformundan Cumhur İttifakı'na destek

BURSA (AA) - Bazı sivil toplum kuruluşlarından (STK) oluşan Bursa Beka Platformu, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek.

Bursa Beka Platformu üyeleri, Nilüfer ilçesindeki bir otelde "Beka İçin Canla Başla" başlıklı basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda platform adına konuşan Mustafa Yavuz, yerel seçimlerinin etkisini sadece yerelde değil, ülke genelinde hatta tüm Türk-İslam coğrafyasında göstereceğini söyledi.

Bu nedenle Türkiye'nin tercihinin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Yavuz, "Ülkenin faydasını gözeten bir bakış açısı ile tercihimizi kişiler ve partilerin üzerinde tutuyor, ülkenin bekası için birlik olan ve bu uğurda çalışan Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Çünkü biz, Türkiye'nin son 16 yılda edindiği kazanımlarını görüyor ve bu yükselişin devam etmesini istiyoruz. Çünkü biz, Batının gölgesinde kalan değil, yaptığı işler ve bıraktığı eserlerle Batının örnek aldığı bir Türkiye istiyoruz." dedi.

Yavuz, her alanda olduğu gibi belediyecilik anlamında da ülkeye yapılan yatırımların devam etmesini, vatandaşın hak ettiği hizmeti almasını ve 15 Temmuz ruhunun sürmesini istediklerini belirtti.

Mustafa Yavuz, "Çünkü biz, ülkemize ve gönül coğrafyamıza yapılan hizmetlerin devam ederek istikrarın sürmesini, Cumhur İttifakı ile bir kez daha 'cumhur'un kazanmasını istiyoruz. Türkiye'yi seviyoruz, Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Beka Platformunun şu kuruluşlardan oluştuğu bildirildi:

"ART-KAF, AS-DER, Balkanlar Kültür Yardımlaşma Derneği, BATI-SİAD, BEDFE, BİH-MED, BİLDEF, Birlik Vakfı, BTTDD, DATÜB, Doğu Güneydoğu Anadolu Dernekleri Platformu, Ensar Vakfı, HAK-İŞ, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, İnsan Medeniyet Hareketi, KARADENİZ-SİAD, KOBİAD, Kosova Üsküp Derneği, Memur-Sen, MMG, MTTB, MUŞ-İL-DER, MÜSİAD, SAMDEF, TÜM-SİAD, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Bursa Temsilciliği, Türkiye KAMU-SEN Bursa Temsilciliği, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı, Yeni Dünya Vakfı."

Kaynak: AA