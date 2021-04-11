Bursa Belediyesi kısıtlama günleri durmak bilmiyor

Bursa'nın ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yol genişletme, yeni yollar, köprü ve kavşaklar ile raylı sistem yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürdü. Geçtiğimiz yıl içinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında 80 bin ton sıcak asfalt kaplama ile özelikle ana arterlerde önemli bir sağlıklaştırma çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, bu yıl da hafta sonu yasaklarında sahadaki mesaisini hız kesmeden sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde 12 aynı noktada 77 araç ve 191 kişilik ekiple, kazı dolgu, asfalt kaplama, asfalt yama, bordur, trafik çizgi, sinyalsizasyon ve levhalama çalışmaları gerçekleştirildi. Çevre Yolu'ndan gelip İzmir istikametine gidecek araçların oluşturduğu yoğunluğun önüne geçmek için bu bölgede yapılan şerit genişletmesi çalışması hafta sonu yasaklarında tamamlandı. Avrupa Konseyi Çevre Yolu Acemler Kavşağı BUSKİ kolu yol genişletme çalışmaları kapsamında 260 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde perde duvar imalatı ile yol genişletmesi için gerekli olan kazı ve dolgu imalatları, yağmur suyu, korkuluk, bordür ve tretuvar imalatlarının ardından asfaltlama çalışmaları da tamamlandı.

HAFTA SONU YASAKLARINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Bunun yanında Acemler Kavşağı tüp geçit çalışması kapsamında Oulu Cadde köprü üstü asfalt çalışması hızla devam ederken, Osmangazi ilçesi sınırlarında Nilüferköy Mahalle yolu asfalt yama çalışması, Demirtaş Cadde Yolu Panayır Cadde keşisimi Yasemin Park Kavşağı kazı dolgu ve asfalt kaplama çalışması, Demirtaş Cadde Yolu Yıldız Evler Kavşağı asfalt kaplama çalışması da hafta sonu boyunca hız kesmeden devam etti. Bunun yanında T2 hattı üzerinde yer alan Gençosman yaya üstgeçidinin montajı da hafta sonu yasakları sürecince tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle ulaşımla ilgili çalışmaları trafiği aksatmadan yapmanın mümkün olmadığını hatırlatarak, bu nedenle hafta sonu yasaklarını en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Bursa'da en önemli önceliklerinin trafik ve ulaşım olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Sadece kent merkezinde değil tüm ilçelerde ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmaları kesintisiz sürdürüyor. Zamanı en verimli şekilde kullanabilmek için gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız özellikle ulaşımdan yasanan aksaklıkları bir bir ortadan kaldırmak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı