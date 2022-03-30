Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Bursa Bülbülü adlı film senaryosunu bitirdiğine dair yaptığı paylaşımından sonra çekimlerine başlanan Bursa Bülbülü filminin konusu ve oyuncu kadrosu kadar ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Bursa Bülbülü filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Bursa Bülbülü ne zaman çıkacak?' sorularının yanıtına yer verdik...

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eyvah Eyvah, Niyazigül Dört Nala, Olanlar Oldu ve Hedefim Sensin gibi filmleriyle sinemada adından söz ettiren Ata Demirer, yeni film projesi ile seyirciye merhaba demeye hazırlanıyor. Ancak Bursa Bülbülü filminin konusu henüz bilinmiyor....

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sosyal medya hesabından yola çıktı notuyla okuma provasından karelere paylaşan Ata Demirer, kadroya da yer vermiş oldu.

Filmde; Melek Baykal, Tarık Pabuçcuoğlu, Cem Gelinoğlu ve Bedir Bedir gibi isimler rol alacak.

BURSA BÜLBÜLÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bursa Bülbülü ile dijital platformda yer almaya hazırlanan Demirer'in yaz aylarında Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak olan Disney+ ile anlaşma sağlayan isimler arasında yer aldı. Gerçekleştirilen anlaşma detayları ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Önümüzdeki aylarda çekimlerinin başlayacağı düşünülen filmin net çıkış tarihi ise henüz belli değil.