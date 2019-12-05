Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.



Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki Yollar Açıldı", yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada" başlıklı fotoğrafına oy veren Canbolat, spor kategorisinde ise Semih Yüksel'in "Rüzgar Sörfüyle Dünya Turu" karesini seçti.



Başkan Aktaş, fotoğrafların etkileyici olduğunu belirterek, oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Kaynak: AA