Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam getirdi! Tarifeye 1 Nisan'da geçilecek! İşte güncel ücretler...TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Camdaki Kız 37. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor All Star 65. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeRusya'dan AB'ye misilleme! AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı verildi!Son dakika: 31 Mart 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSon dakika! Sosyal medya hesabından duyuruldu! Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet yasası açıklaması!Uzmanlar uyarmıştı, Meteoroloji onayladı! Perşembe ve Cuma günü dışarıya çıkmayın! Çok sayıda kişiyi olumsuz etkileyecek!İstanbul’da iftar çadırları kurulacak mı? İstanbul’da iftar çadırları kurulacak ilçeler belli oldu mu?
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  3. Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam getirdi! Tarifeye 1 Nisan'da geçilecek! İşte güncel ücretler...

Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam getirdi! Tarifeye 1 Nisan'da geçilecek! İşte güncel ücretler...

Bursa'da toplu ulaşıma, maliyet artışları nedeniyle 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. 70 TL olan öğrenci abonman kartı ücretinde ise bir değişiklik yapılmadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam getirdi! Tarifeye 1 Nisan'da geçilecek! İşte güncel ücretler...

1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olacak tarifeye göre ulaşım ücretlerine hat uzunluklarına göre yüzde 17 ile yüzde 36 arasında değişen oranlarda fiyat artışı uygulandı. Buna göre, metroda tam biniş 4,20 TL’den 5,25 TL’ye, indirimli 3,60 TL’den 4,50 TL’ye, öğrenci ise 1,80 TL’den 2,25 TL’ye çıktı. Otobüs kısa hat 4,70 TL’den 5,50 TL’ye, uzun hat ise 5,30 TL’den 6,25 TL’ye çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam getirdi! Tarifeye 1 Nisan'da geçilecek! İşte güncel ücretler...

ÖĞRENCİ ABONMAN DEĞİŞMEDİ

Bu yıl başında yapılan düzenleme ile 90 lira olan aylık öğrenci abonman kartının fiyatı 70 liraya indirilirken, yeni düzenlemede de aylık öğrenci abonman kartı fiyatında değişikliğe gidilmedi. Böylelikle Türkiye genelinde en ucuz öğrenci abonman kartı uygulaması Bursa'da devam etmiş oldu. Öğrenci abonmanları, vize bedelleri ve boş Bursakart bedeli sabit tutuldu. Bu yılbaşından beri uygulanan artış oranı toplamda yıllık enflasyon rakamının altında tutuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam getirdi! Tarifeye 1 Nisan'da geçilecek! İşte güncel ücretler...

EKONOMİK FİYAT POLİTİKASI

Bu yeni düzenlemeye rağmen Türkiye’nin ilk 6 büyük şehri arasında en ekonomik toplu ulaşım ücreti Bursa’da uygulanıyor. Ankara ve İzmir’de 6.50, Antalya’da 6,70, Adana’da 5.50 ve İstanbul’da 5,48 TL olan metro tam bilet ücreti Bursa’da yeni düzenleme ile 5,25 TL oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam getirdi! Tarifeye 1 Nisan'da geçilecek! İşte güncel ücretler...​​​​​​​

MİNİBÜS VE DOLMUŞ ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

Bu arada şehir içi dolmuş ve minibüs tarifelerinde de düzenlemeye gidildi. Buna göre 5.25 TL olan dolmuş uzun hat 7 TL’ye, 5 TL olan kısa hat ve indi-bindi 6,50 TL’ye çıktı. Kent merkezi doğu minibüs hat ücretlerindeki düzenleme ile de 5 TL olan tam biniş 6,50 TL’ye, 3,75 olan öğrenci biniş 4.75 TL oldu. Kuzey minibüslerinde 4.75 TL olan tam biniş 6.25 TL’ye, 3.50 olan öğrenci biniş de 4,50 TL’ye yükseldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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