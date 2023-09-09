Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 31-22 mağlup ederek ligdeki üçüncü maçında 2. galibiyetini aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 31-22 mağlup ederek ligdeki üçüncü maçında 2. galibiyetini aldı.

Ligin ilk 2 haftasında 1 galibiyet, 1 yenilgi alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, henüz galibiyeti bulunmayan rakibiyle Aksaray Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Poyrazın Kızları 3-0 üstünlüğü yakalarken, 15. dakika 5-5 eşitlikle geçildi. İlerleyen bölümde üstünlüğü kaptıran Bursa Büyükşehir Belediyespor, 21'de 10-7 geriye düştü. Ancak çabuk toparlanan Poyrazın Kızları, 21'de eşitliği yakalarken (10-10), 22'de 11-10 öne geçti. Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmanın ilkyarısını ise 13-11 önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında farkı 5'e çıkaran (17-12) Bursa Büyükşehir Belediyespor, 45. dakikayı da 22-17 önde geçti. Bu devrede de üstünlüğünü koruyan Poyrazın Kızları hücumda etkili olunca farkı da açmayı sürdürdü. Mücadelenin son 3 dakikasına 10 sayı farkla (31-21) üstün giren Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan da 31-22 galip ayrıldı. Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'deki ilk yılında oynadığı 3. maçında 2. galibiyetini elde etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 4. haftasında 16 Eylül 2023 Cumartesi günü sahasında Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ'yi konuk edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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