Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörler Türkiye Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı

3-10 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen U22 Türkiye Boks Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü boksörleri, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörler Türkiye Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı

3-10 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen U22 Türkiye Boks Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü boksörleri, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

Kocaeli'nde düzenlenen organizasyonda 48 ilden 217 erkek ve 102 kadın sporcu madalya mücadelesi verirken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörler yine kürsüyü es geçmedi. Büyük heyecanın yaşandığı Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden 2 sporcu finale kalmayı başardı. Organizasyonda 75 kiloda ringe çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Sultan Osmanlı tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada final gören bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksör Osman Uysal ise 57 kiloda Türkiye ikincisi oldu. 63,5 kiloda mücadele eden Mücahit Yazıcı ise şampiyonayı bronz madalyayla tamamlamayı başardı. Organizasyon sonunda Türkiye şampiyonu olmayı başaran Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Sultan Osmanlı ayrıca şampiyonanın en teknik boksörü olarak seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Yiğitler er meydanına deprem şehitleri anısına çıktı
Yiğitler er meydanına deprem şehitleri anısına çıktı
Büyükşehir okçuları Cumhuriyet’in 100.yılında Muğla’yı gururlandırdı
Büyükşehir okçuları Cumhuriyet’in 100.yılında Muğla’yı gururlandırdı
Kayserispor’da Recep Uçar dönemi
Kayserispor’da Recep Uçar dönemi
Son Haberler
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Güder’den öğrencilere ilk ders sürprizi
Güder’den öğrencilere ilk ders sürprizi
Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor
Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor
Başkan Sandıkçı: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek”
Başkan Sandıkçı: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek”
Denizlispor 1 puanda takılı kaldı
Denizlispor 1 puanda takılı kaldı
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Giresunspor adalet istiyor
Giresunspor adalet istiyor
Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu
Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!