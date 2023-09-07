Bursa Büyükşehir, sokak sanatında boyut değiştirdi

Bursa'da görüntü kirliliğine yol açan trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları bir tuval gibi kullanıp, sanat eserine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi ressamları, özellikle Avrupa sokaklarında örneklerine çokça rastlanan...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa Büyükşehir, sokak sanatında boyut değiştirdi

Bursa'da görüntü kirliliğine yol açan trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları bir tuval gibi kullanıp, sanat eserine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi ressamları, özellikle Avrupa sokaklarında örneklerine çokça rastlanan 3 boyutlu resimlerle cadde ve sokaklara değer katıyor.

Bursa'nın yeniden yeşille anılan, estetik bir kent olması amacıyla yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanatçılarla her geçen gün farklı uygulamalara imza atıyor. Trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanıp, cadde ve sokakları sanatla buluşturan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nün alanında ressamları, Bursa'yı 3 boyutlu sanatla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'de pek yaygın olmayan Avrupa'daki örneklerinde ise daha çok tebeşir gibi geçici boyalarla yapılan 3D uygulamalar, uzun süre etkileşimin sağlanabilmesi amacıyla Bursa'da dayanıklı özel boyalarla yapılıyor. 3D sokak boyama sanatı çalışmaları belli bir açıdan bakıldığında vatandaşlarda şaşkınlığa yol açıyor.

Mudanya sahilinde betondan fırlayan yunuslar, Kent Meydanı'ndaki kuğu, Heykel Nalbantoğlu Çarşısı'ndaki kedi, Orhangazi Meydanı'ndaki Kelebek ve Zafer Palaza Meydanı'daki optik illüzyon çalışmaları görenleri şaşkına çeviriyor.

Vatandaşlardan da olumlu tepkiler alan 3 boyutlu resim uygulamaları özellikle yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaygınlaştırılacak.

Bursa Büyükşehir, sokak sanatında boyut değiştirdi

Bursa Büyükşehir, sokak sanatında boyut değiştirdi

Bursa Büyükşehir, sokak sanatında boyut değiştirdi

Bursa Büyükşehir, sokak sanatında boyut değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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