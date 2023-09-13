Bursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritası

Bursa'da kurduğu İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) ve BUSMEK kurslarıyla nitelikli işgücü sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İşkur'dan Bebka'ya, milli eğitimden üniversitelere ve işverenlere kadar istihdam konusunun tüm paydaşlarını...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritası

Bursa'da kurduğu İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) ve BUSMEK kurslarıyla nitelikli işgücü sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İşkur'dan Bebka'ya, milli eğitimden üniversitelere ve işverenlere kadar istihdam konusunun tüm paydaşlarını tek bir masa etrafında toplayarak kolları sıvadı.

Bursa'da altyapıdan üstyapıya kadar her alanda önemli çalışmaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki istihdam konusuna da katkı sunmak amacıyla girişimlerini sürdürüyor. Türkiye'deki en geniş istihdam projelerinden olan BİKO ile iş arayanlarla personel arayan işletmeleri daha kurumsal çatı altında buluşturan ve şimdiye kadar yüzlerce insanı iş dünyasıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılından bu yana da BUSMEK'in ücretsiz eğitimleriyle piyasaya nitelikli ara eleman yetiştiriyor. Bursa'da istihdamın arttırılması amacıyla yeni projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak tüm sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan'ın başkanlığında yapılan toplantıya, İşkur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, GÜMTOB Yönetim Kurul Başkanı Buğra Artıç, üniversite temsilcileri, organize sanayi bölgeleri temsilcileri, İK uzmanları ve belediye bürokratları katıldı. BİKO ve BUSMEK çalışmalarının anlatıldığı toplantıda, katılımcılar yaptıkları faaliyetleri anlatarak düşüncelerini dile getirdi. Piyasada iş arayanlar olduğu gibi işverenlerin de yoğun bir şekilde eleman aradığının dile getirildiği toplantıda, izlenecek yol haritası hakkında katılımcılar görüşlerini aktardı.

İhtiyaca göre eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin piyasaya ara eleman sağlanması amacıyla BİKO ve BUSMEK marifetiyle çeşitli projeler yürüttüğünü söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih eden 5000 öğrenciye geçen sene olduğu gibi bu sene de burs verileceğini belirtti. Bir tarafta iş bulamadığını söyleyen insanların diğer tarafta ise çalıştıracak nitelikli eleman bulamadığını belirten işverenlerin olduğunu ifade eden Akhan, "Amacımız sağlıklı ve geniş bir yol haritası çıkartarak bu dengeyi sağlamak. İhtiyaç duyulan mesleklere yönelik iş dünyasıyla birlikte çeşitli eğitimler düzenleyebiliriz. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulları ve üniversitelerimizin binalarını eğitimler için kullanabiliriz. Eğitimleri iş dünyasından yetkililerin de katılımıyla organize edebiliriz. Böylelikle hem eğitim süreci daha sağlıklı yürütülmüş olur hem de işveren eğitim süresince katılımcıları yakinen görerek sağlıklı kararlar verebilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Kurumlar arasındaki koordinasyonu daha sağlıklı yürütmemiz gerekir. İstihdam sürecini şehir içerisinde çözerek yeni göç dalgalarının da önüne geçmeliyiz. Bunu başaramazsak yeni sosyolojik sıkıntılarla karşılaşabiliriz. BİKO ve BUSMEK marifetiyle sektörün talepleri çerçevesinde projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Tüm paydaşları bir araya getirmeyi önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritası

Bursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritası

Bursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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