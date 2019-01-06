Bursa Büyükşehirin örnek eğitim ve çevre hassasiyeti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Öğrenci Toplulukları Başkan Aktaş ile Kahvaltıda Buluşuyor" temalı toplantıda öğrencilere kitap hediye etti. Başkan Aktaş'ın kitap dağıtımı sırasında kullandığı geri dönüşümden elde edilen çantalar ise Bursa Büyükşehir Belediyesinin çevre konusundaki hassasiyetini gözler önüne serdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentte gerek yeşilin arttırılması faaliyetleri, gerekse altyapı yatırımlarıyla çevreye verdiği değer her alanda öne çıkıyor. Türkiye'de çevreye zararlı plastik poşetlerin kullanımının azaltılması faaliyetlerine Bursa Büyükşehir Belediyesi de geri dönüşümlü çanta kullanımıyla örnek oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilen "Öğrenci Toplulukları Başkan Aktaş ile Kahvaltıda Buluşuyor" toplantısında bin 200 öğrenciye kitaplar armağan etti. Başkan Aktaş'ın öğrencilere kitap verirken tercih ettiği geri dönüşümlü çantalar ise Bursa Büyükşehir Belediyesinin hem eğitim hem de çevre konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu. Geri dönüşümden elde edilen çantaların üzerinde yazan "Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye edin" cümlesi ise eğitime verilen değere dikkati çekti.

Programa katılan Uludağ Üniversitesi bilim, kültür sanat, mesleki ve spor toplulukları üyesi öğrenciler, Başkan Aktaş'a öğrencilere verdiği destekler ve eğitime ve çevreye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA