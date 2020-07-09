Bursa Çevre Otoyolu’na kapsamlı yeni iyileştirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hizmette önemli bir süreyi geride bırakan Bursa Çevre Otoyolu'nda kapsamlı yeni bir iyileştirme ve onarım başlatıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yürüteceği süreçle Bursa Çevre Otoyolu'nda, Yalova Ayrımı-Yenişehir Ayrımı Kavşağı arası ve Bursa'yı da Yıldırım üzerinden birleştiren Samanlı Yolu'nda çalışılacak.

Hizmet alımı yöntemine dayalı olarak, 4 Ağustos 2020 tarihindeki ihaleye esas uygulamanın, 400 günde tamamlanması öngörülüyor.

Ağır taşıtların kullanımına dayalı geçiş yoğunluğuna sahip güzergahlar dahilinde, yolun zemin ve yüzey iyileştirmeleri ile muhtelif onarımları sağlanacak. Çalışma kapsamında, ilk etabıyla mevcut yüzey için 55 bin metreküplük kazıma yapılacak. Nihai uygulamada, toplam 50 bin metreküp 8 cm sıkışmış kalınlıkta asfalt betonu binder tabakası ve toplam 1 milyon metrekare 5 cm sıkışmış kalınlıkta asfalt betonu modifiye aşınma tabakası serilecek. Planlanan program dahilinde, diğer altyapı uygulamaları, önlemlere ilişkin bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA