Bursa Çevre Platformu basın açıklaması yaptı

BURSA (AA) - Bursa Çevre Platformu üyeleri ve vatandaşlar, 2015 yılına kadar park olarak kullanılan İhsaniye Parkında bir araya gelerek alandan geçirilmesi planlanan yol sebebiyle ağaçların kesilecek olmasını protesto etti.

Grup adına konuşan Bursa Çevre Platformu üyesi Murat Demir, "Yol çalışmalarının durduğu 2015 yılından sonra parkta hiçbir şey yapılmamış, inşaat temelleri duruyor. Parkta ağaçlar sulanmamış ve yeşil alanların bakımı yapılmamıştır. Burası olduğu gibi duruyor, park adeta mezbeleye dönmüştür." dedi.

Basın açıklaması öncesinde Nilüfer Belediyesi yetkililerinin kendileriyle görüştüğünü söyleyen Demir, belediye yetkililerinin park alanını tekrar kamunun kullanabileceği bir hale getirmek istediklerini o yüzden kurumuş ağaçları kestiklerini ve çeşitli temizliklere başladıklarını söyledi. Demir, "Nilüfer Belediyesi yetkilileri parkı tekrar kamunun hizmetine, Nilüferlilerin hizmetine sunacaklarının ve yol çalışmalarının çevreye en az zarar verecek şekilde olacağının taahhüdünü verdiler." şeklinde konuştu.

Bursa Çevre Platformu, parktan herhangi bir ağacın kesilmesi veya parktan yol geçirilmesine karşı olacaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Daha önce park olarak kullanılan alan, 2015 yılında Nilüfer Belediyesinin yol geçirmek maksadıyla başlattığı çalışma sonrası sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların tepkisi sonucunda yargıya taşınmış, Bursa 3. İdare mahkemesinin onayıyla yol çalışması durdurulmuştu.





Kaynak: AA